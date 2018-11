De la peste brune et du fusible Darmanin

Les gilets jaunes ont donc désigné ce 26 novembre leurs porte-parole. Ils ont manifestement agi en toute connaissance de cause, écartant l’un des piliers du mouvement lesté, quelle horreur, de convictions politiques. Ce dangereux extrémiste semble en effet sympathisant de Nicolas Dupont-Aignan.

Ils ont aussi défini une plateforme basée sur une volonté commune d’augmenter le pouvoir d’achat des Français. Les économistes de l’école de Chicago n’encombrent pas encore leurs rangs. Ils ne manquent pas ainsi de s’illusionner sur d’éventuels effets bénéfiques, dans leur perspective, d’une hausse du salaire minimum en cette période stagnation.

Or, parmi les figures représentatives choisies par les Gilets Jaunes, figure une l’excellente Priscilla Ludovsky. Celle-ci a recueilli d’innombrables signatures depuis un mois autour d’une pétition protestataire. Elle s’est également illustrée, la veille, 25 novembre en participant à l’émission C Politique. Au cours du débat, elle a pu témoigner, dans le sens de ce que suggérait pour sa part votre serviteur et chroniqueur : “Les forces de l’ordre ont laissé faire les casseurs et on m’a bien fait comprendre que les décisions venaient d’en haut.”

Priscillia Ludovsky, figure des gilets jaunes, doit-elle être tenue pour une complice de l’ultra droite ?

L’attachant philosophe et essayiste Abdennour Bidar, musulman libéral bien connu est lui aussi intervenu pour dire : “Ce que je vois dans le mouvement des Gilets Jaunes, c’est que notre peuple a oublié d’être bête. Il est lucide !” Voilà sans doute un autre séide des groupuscules séditieux.

Mais à défaut de l’Histoire des idées ou celle des mouvements politiques français, qu’ils ignorent allègrement, les ministres Castaner et Darmanin connaissent la musique. Les deux instruments dont ils jouent s’identifient au violoncelle de la diffamation et au clairon de la répression. Le seul refrain qu’ils savent chanter se réclame de l’antifascisme et de l’antiracisme.

En fin de matinée, Castaner avait mis en garde les citoyens contre le danger de l’ultra droite. Le recours à cet alibi commode tend à regrouper des voix apeurées en vue des élections européennes de 2019. Ministre de l’Intérieur d’un gouvernement en petite forme, il sait devoir en redouter le désastre. Au refrain habituel : le fascisme ne passera pas. Air connu.

Faisant écho à cette antienne, Darmanin en rajoute une couche. Il parle donc, lui, de peste brune.

Ce personnage désormais caricatural pourrait servir de fusible utile et légitime. Personne ne pleure jamais sur le sort des traîtres.

Ministre des comptes publics, son échec prochain semble déjà se profiler, à proportion du ralentissement de la conjoncture. Or, la citadelle Bercy n’a toujours pas sanctionné les auteurs du budget insincère de 2017. Si on suit le curriculum vitae de Jupiter, on peut considérer que l’exemple vient d’en haut. Or, tout action devient le commencement d’une habitude. Et, si l’on peut donc voir les chiffres prévisionnels de 2019 comme douteux, le projet de loi de finances s’affiche dès maintenant avec un déficit de 2,7 % du PIB. Et ceci n’empêche pas nos technocrates parisiens de condamner l’Italie dont le prévisionnel ne se situe qu’à hauteur de 2.4 %.

La préoccupation s’aggrave dès lors dans la perspective imprévue d’accepter de diminuer les taxes.

Il doit donc se présenter comme l’inventeur du vaccin contre cette intolérable peste brune qui ose revendiquer une décrue fiscale.

On voudrait nous faire accroire que la recherche pharmaceutique piétine. Le laboratoire Darmanin ne perd pas son temps à démentir. Avant même que l’enquête ait démontré l’inanité des accusations de son collègue Castaner contre l’extrême droite, il a trouvé la solution.

À l’heure où ces lignes sont écrites votre serviteur et chroniqueur ignore encore si le chef de l’État envisage dès maintenant l’éviction méritée de ce faux droitier rallié au pseudo-rassemblement des “en même temps”.

Mais il doit bien se douter que s’il ne se débarrasse pas de Darmanin, c’est lui que le peuple sanctionnera.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog LInsolent.fr