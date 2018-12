Où en est-on six mois après la mise en vigueur du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) ? Étienne Drouard, associé au cabinet K&L Gates, expert en protection des données personnelles et ancien de la CNIL, aide les entreprises à se mettre en conformité avec les nouvelles règles. “C’est la panique, le texte fait peur aux entreprises et cela a même généré un marché de la peur” :