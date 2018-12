Incroyable mais vrai : Alexandre Benalla voyage depuis plusieurs mois avec un passeport diplomatique

C’est une révélation signée Médiapart :

Alors que l’Élysée a assuré ces derniers jours qu’il n’était pas « un émissaire officiel ou officieux » de la République, Alexandre Benalla voyage depuis plusieurs mois avec un passeport diplomatique, selon des informations obtenues par Mediapart. Le précieux document, utilisé ces dernières semaines pour entrer dans différents pays africains ainsi qu’en Israël, et qui porte la référence 17CD09254, a été délivré le 24 mai 2018.

Le décryptage de Patrice de Plunkett :

On sait que la nouvelle politique africaine de la France, sous M. Macron, frustre les dirigeants francophones puisqu’elle consiste à cultiver les dirigeants anglophones : par exemple M. Kagamé, dont l’obédience américaine n’est un secret pour personne. En faisant une tournée business des dirigeants francophones, M. Benalla se serait-il servi auprès d’eux de son ancien titre élyséen ? Ou bien était-il chargé d’une mission non-officielle par l’Elysée ?

Dans la première hypothèse, il aurait commis une nouvelle usurpation de fonctions – plus grave que celle du 1er mai, car nul n’a le droit d’user d’un passeport diplomatique pour un voyage d’affaires.

Quant à la seconde hypothèse, aberrante, elle déclencherait une affaire d’Etat si elle s’avérait. On peut s’interroger sur la portée de la conclusion de l’article du Monde : “Si l’Elysée jure qu’il n’a plus aucun contact avec Emmanuel Macron, M. Benalla se refuse à en dire davantage, nourrissant encore un peu plus le flou sur la réalité de ses contacts avec le président de la République”.

Visiblement inquiets, les services de l’Elysée déclarent aujourd’hui que M. Benalla n’est pas “un émissaire officiel ou officieux de la présidence”. Alors de quel droit garde-t-il un passeport diplomatique ? Le Quai d’Orsay affirme avoir demandé fin juillet sa restitution, mais en vain : dans ce cas le ministère aurait dû avoir le réflexe d’annuler ce passeport. C’était simple et radical. On n’y a pas procédé. Pourquoi ?

Il faut tirer au clair le rôle de M. Benalla dans la Macronie.

Et la signification de ce rôle.