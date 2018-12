On commence à en parler comme de l’un des plus gros scandales financiers de l’histoire récente : il s’agit du scandale 1MDB. Des milliards de dollars du fonds souverain malaisien détournés et blanchis dans l’achat de résidences de luxe, d’œuvres d’art et même d’un film hollywoodien. L’affaire fait trembler la prestigieuse banque américaine Goldman Sachs…