Ivan Rioufol : « Je m’amuse un peu de voir que tout le monde considère comme étant évident le fait que le virus ait muté et mute plusieurs fois. Je me souviens tout de même que lorsque le professeur Didier Raoult annonçait ces mutations il y a 2-3 mois, on disait qu’il racontait n’importe quoi. Et maintenant, on se raccroche aux branches. »

Source : CNEWS