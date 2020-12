Les commerçants répondent à Guillaume Meurice (VIDÉO)

Guillaume Meurice, journaliste sur France Inter, a dressé dans un article un portrait au vitriol des petits commerçants. Il les décrit comme des donneurs de leçon égoïstes, des petits propriétaires avares et sans scrupules n’hésitant pas à déloger leurs locataires en difficulté. Qu’en pensent les principaux intéressés ?

Le texte en question de Guillaume Meurice :

“Alors? Je rêve ou tu chouines ? Ton business est en train de couler alors tu demandes de l’aide à L’État? Ah bon? Je croyais que dans la vie, il fallait se débrouiller tout seul. Que quand on veut, on peut. Qu’il ne faut pas donner du poisson mais apprendre à pêcher, ou je ne sais quelle autre connerie inventée pour justifier ta petite position dominante. Tu disais que quand on est au chômage ou à la rue, c’est notre seule et unique responsabilité; qu’il faut se bouger pour rebondir et ne rien attendre des autres. Mais si, rappelle-toi: t’as voté Fillon ou Macron au premier tour en 2017 contre l’État providence que tu conchiais. T’as changé ? D’un coup, tu serais devenu un affreux défenseur de la solidarité nationale. C’est un symptôme du coronavirus? Il y a des gènes de marxisme à l’intérieur ? Qu’est-ce qui t’arrive ? Respecte-toi un peu. Tu ne vas pas devenir un putain d’assisté. Tu vas t’en sortir tout seul. Comme un grand qui n’a besoin de personne. Avec tes petits muscles et ton petit cerveau rempli de bouillie libérale. Ou alors tu crèveras, mais comme un grand aussi. Quoi ? Les huissiers sonnent à ta porte ? Et cette fois-ci, c’est pas toi qui les a appelés pour déloger tes locataires au RSA qui n’avaient plus de quoi payer ton loyer, ou pour ta résidence secondaire squattée ? Ils viennent pour toi. Ah bah merde! Je croyais qu’ils ne s’en prenaient qu’aux parasites. À moins que… tu en sois devenu un? Allez, j’arrête. Je ne te veux pas de mal. C’est pour ça que je ne t’aiderai pas, ça te déresponsabiliserait. Ciao, loser !”