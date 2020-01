Chômage : faut-il croire au plein emploi ? (Nicolas Doze)

La bonne nouvelle est indiscutable. Le taux de chômage recule en France. Selon les chiffres, le nombre d’inscrits à Pôle emploi a reculé de 3,3% l’an dernier. Nicolas Doze affirme qu’il n’y a aucun biais statistique qui pourrait fausser l’histoire. D’ailleurs, le baromètre de l’Insee, lui, va également dans le même sens. Il y a moins de licenciements, plus de CDI et plus de créations d’aide d’emploi. Comment expliquer ce recul du chômage ? Le plein emploi est-il possible ? L’édito Éco de Nicolas Doze, ce mardi 28 janvier 2020 sur BFM TV :