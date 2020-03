I-Média n°291 : Coronavirus. La faillite du gouvernement (VIDÉO)

Sommaire ⬇️⬇️⬇️

02:20 L’image de la semaine

Michel Cymès continue, mine de rien, à pontifier sur les plateaux télé malgré ses graves erreurs quant à la dangerosité du Coronavirus.

04:13 Coronavirus. La faillite du gouvernement

Les médias ne savent pas sur quel pied danser face aux incroyables loupés gouvernementaux. Les journalistes semblent même de plus en plus agacés…

23:13 Revue de presse

Dans la revue de presse de la semaine, nous verrons que les médias s’intéressent peu à l’arrivée possible de l’Albanie dans l’UE et qu’ils s’intéressent encore moins aux attaques de migrants à la frontière entre la Turquie et la Grèce…

28:58 Chloroquine : grand Raoult médiatique

Enfin, nous nous intéresserons au débat médiatique le plus brûlant du moment : faut-il faire confiance au druide Raoult et boire sa potion magique ? Dans ce I-Média n°291, nous tenterons d’apporter quelques éléments d’éclairage…

Source : TV Libertés