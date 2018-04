Colloque Iliade 2018 : Ce que nous devons aux Européens

Allocution de Jean-François Gauthier, docteur en philosophie et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la musique et aux sciences, musicologue et étiopathe, lors du colloque « Fiers d’être Européens » le 7 avril 2018. Fiers d’être Européen ? C’est un contrat ambitieux. Mais qu’est-ce que cela signifie, au juste, être Européen, ou vivre en Européen ? Il est de bonne pédagogie, face à une telle question, de suivre un conseil de Machiavel. Dans son exil à San Casciano, alors qu’il rédigeait Le Prince (1512), il avait expérimenté une méthode, dont il dit à un ami : « Le soir venu, […] je pénètre dans le sanctuaire antique des grands hommes […]. Je ne crains pas de m’entretenir avec eux, et de leur demander compte de leurs actions. Et ils me répondent avec bonté. » Machiavel relisait Tite Live et les antiques pour comprendre ce qui était à faire dans son temps. Et les antiques, à ce qu’il en dit, répondaient à ses questions :