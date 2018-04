Génération Identitaire raccompagne des clandestins au poste-frontière

Dans la nuit du 26 au 27 avril, une équipe de surveillance citoyenne de Defend Europe a repéré un groupe d’une dizaine de migrants clandestins qui tentait de franchir illégalement la frontière. S’appuyant sur l’article L 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 73 du code de procédure pénale permettant à tout citoyen d’appréhender l’auteur d’un délit flagrant, notre équipe a raccompagné 4 clandestins au poste-frontière, sous la supervision d’un officier de police judiciaire. Surpris, ils n’ont à aucun moment cherché à s’enfuir et ont coopéré immédiatement. Contrairement aux annonces du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, l’Etat français ne maîtrise toujours pas sa frontière dans la zone de Briançon. Génération Identitaire réclame donc de nouveaux renforts de police et un plan d’action efficace : plus un seul clandestin ne doit pouvoir franchir la frontière. C’est avant tout à l’Etat d’assurer la sécurisation des frontières, et non aux citoyens. Enfin, Génération Identitaire alerte les responsables politiques européens sur la gravité de la situation : 42% des Africains âgés de 15 à 25 ans déclarent vouloir quitter leur pays *. Si l’immigration n’est pas immédiatement stoppée, les flux vont engendrer des catastrophes identitaires, sécuritaires, sociales, écologiques et économiques d’une ampleur inégalée. Les 450 millions d’Européens ne pourront pas accueillir les 2,5 milliards d’Africains dont l’objectif doit être la construction d’un avenir prospère chez eux.