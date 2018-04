Un internaute répond à la folie du plan ubuesque Borloo par un plan à zéro euro

On savait combien dépensier était Jean-Louis Borloo qui a toujours eu un regard attendri pour les banlieues si déshéritées. Mais 48 milliards qui risquent de s’ajouter aux milliards dont on ne sait même pas le chiffre réel pour rendre nos cités radieuses, n’est-ce pas d’une irresponsabilité criminelle ?

Bon, d’accord, la France est dans un mea-culpa permanent face aux populations qui viennent d’un autre monde. Avec Macron, nous sommes désormais assurés de plus de migrants, de plus d’islamisme, de plus de repentance. Sa dernière idée, la « Fondation pour la mémoire de l’esclavage » va nous coûter x millions alors qu’il suffisait d’inclure dans nos écoles un cours sur la vérité de l’esclavagisme dont nous sommes si peu à savoir qu’il s’est répandu par les filières arabes et musulmanes.

Et pour revenir à ce plan Banlieue-Borloo, un petit génie twitter, qui se fait appeler Verlaine vient d’avoir une idée toute simple. Ce jeune homme de couleur dont on peut voir son visage tout sourire nous régale de ses nombreux tweets, pas forcément politiquement corrects. Et de proposer un plan banlieue sans qu’un seul euro ne soit dépensé.

« Ce plan Borloo écrit- il, ne comporte ni responsabilité, ni devoir, ni sécurité alors qu’il n’y a qu’un plan banlieue, c ‘est le plan Verlaine en quatre points : 1) cours de patriotisme et d’éducation civique obligatoire 2) interdiction du salafisme 3) interdiction du voile intégrale 4) conditionner l’accès aux aides sociales des famille à l’éducation républicaine de leurs enfants. »

C’est court, c’est simple, et effectivement ça ne coûte que l’effort de faire respecter la loi de la République.

Et ce cher Verlaine de résumer l’échec du premier plan Borloo dont il estime le coût à 60 milliards : « 40% de la population est sous le seuil de la pauvreté, 25% au chômage, un délinquance de plus en plus violence, un communautarisme et une radicalisation qui tue tous les jours notre République » Vient ensuite une succession de tweets tout aussi pertinents les uns que les autres, et que nul esprit peut contester « ceux qui veulent développer les banlieues ne se rendent même pas compte du retard que prennent les territoires ruraux avec la fermeture des commerces de proximité, la fermeture des services publics, les déserts médicaux.. » suit cette autre critique de ce plan banlieue « pour zéro résultat, s’inquiètent-ils qu’un agriculteur sur trois a un revenu inférieur à 350 euros par mois sans compter le nombre de suicides au cœur de la ruralité ? » et de tweeter dans la foulée : « les plans vaseux pour sauver les banlieues et une incapacité à ramener l’ordre et la propreté au cœur de Paris » illustré de photos du triangle Barbès-Goutte d’or-Chateau Rouge !

J’ignore qui est ce garçon en dehors du fait qu’il collabore à la webtv d’André Bercoff, Lafrancelibre.tv . On apprend au fil de ses tweets qu’il habite dans le nord de Paris à quelques minutes d’un Sangatte bien parisien, où vivent des centaines de migrants dont il décrit le misérable de leur vie quotidienne, sans but but et sans avenir. Mais j’aimerais que la France multiplie sur la Toile des Verlaine afin de constituer un véritable rempart à l’imbécillité de nos hommes politiques, incapables, par leur blabla criminel, de sauver la France et les Français d’un avenir bien sombre.

Mais il est vrai qu’Emmanuel Macron, toujours sur son nuage jupitérien a déclaré dans un entretien à la Nouvelle Revue Française :L’Europe, Ce vieux continent de petits bourgeois se sentant à l’abri dans le confort matériel entre dans une nouvelle aventure où le tragique s’invite…

Ce tragique risque bien de nous arriver depuis les banlieues et nos frontières ouvertes à tout vent, plan Borloo ou pas…

Floris de Bonneville