Pluralité de la presse !

Libé : "sans histoires, serviable et gentil"

Le Monde : "serviable, gentil et sans histoires"

Les Echos : "serviable, sans histoires et gentil"

Ouest-France : "Gentil, sans histoires et serviable"

La Provence : "Gentil, serviable et sans histoires" pic.twitter.com/3RgwWG4Lq7

— Para bellum (@Parabel11473071) April 28, 2020