Geoffroy Didier retourne (une fois encore) sa veste : “Que la droite renonce à son conservatisme social !” (VIDÉOS)

Invité de France Inter ce lundi matin, Geoffroy Didier a laissé apparaître ses critiques au grand jour. Pour lui, «la droite doit faire sa révolution mentale et idéologique». «Si nous ne le faisons pas, nous mourrons», a-t-il martelé. À ses yeux, l’avenir de LR «ne peut pas être d’être contre l’IVG» – une référence à l’opposition «personnelle» de François-Xavier Bellamy sur le sujet. Geoffroy Didier a également regretté les conséquences du positionnement de la tête de liste LR au sujet du cas Vincent Lambert. «Nous avons perdu un point lorsque François-Xavier Bellamy a commencé à faire revenir son conservatisme sociétal en disant devenir un acteur de l’histoire sur Vincent Lambert», a-t-il déploré. (Source : Le Figaro)

Ce type n’a jamais été de droite et n’a rien à faire à droite. Quand on n’aime pas les femmes, les enfants et les familles, on est de gauche. Du balais !