L’utilisation de l’hydroxychloroquine en guise de traitement contre le coronavirus a été remise en cause, le 22 mai, par une étude d’ampleur publiée dans la revue médicale The Lancet. Le professeur Raoult, ardent défenseur de ce traitement, dénonce « une étude foireuse ». Alain Houpert, sénateur LR de la Côte-d’Or et radiologue, revient sur l’utilisation de la chloroquine contre le Covid-19 et cette étude :