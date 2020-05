Pierre Cassen : “J’adore Michel Onfray quand il pulvérise Le Monde et Libé !” (VIDÉO)

À quelques jours du lancement de son journal “Front Populaire”, Michel Onfray subit de violentes attaques dans la presse mondialiste, notamment “Le Monde” et “Libération”. Sauf que cette fois, les plumitifs Abel Mestre et Laurent Joffrin n’ont pas eu affaire à un ingrat, et il y a du sang sur les murs !