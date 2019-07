Dans un tweet, le Président américain s’en prend à un élu noir de la Chambre des représentants, qui a osé critiquer sa politique migratoire. “Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs. S’il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit dangereux et sale” décrit-il justement. Et toutes les pleureuses de gauche de hurler au racisme… Au fou !