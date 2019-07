Olivier Weber : « Les interventionnismes répétés et aveugles sont néfastes pour le monde entier »

Olivier Weber : « Les interventionnismes répétés et aveugles sont néfastes pour le monde entier »

L’aventure, le roman et les causes perdues. Tel est le mantra d’Olivier Weber, lauréat du prix Albert Londres, ancien ambassadeur pour les droits de l’homme et auteur du magnifique Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel (Ed. Plon). Sputnik France a rencontré le personnage avant son départ pour l’Himalaya :