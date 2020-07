Châteauroux : l’autocollant “It’s OK to be white” collé sur une école élémentaire provoque la panique chez les bien-pensants

Lu sur le site de La République du Centre :

Ce 2 juillet, deux autocollants mentionnant “It’s OK to be white” ont été apposés sur la boite aux lettres et la grille de l’école élémentaire Jean-Moulin. Le directeur académique prend cet incident au sérieux et portera plainte s’il se reproduit.

LOL

Un voire deux autocollants, d’une taille de 1 sur 7 cm. Des collages qui n’auraient pas dû interpeller les professeurs et la direction de l’école Jean-Moulin de Châteauroux, cet après-midi du 2 juillet. Seulement, ces autocollants comportaient un même message, haineux : “It’s OK to be white”. Un slogan qui signifie “c’est OK d’être blanc”, lancé sur les forum “4chan” en 2017 et récupéré depuis par le courant des suprémacistes blancs américians, dont des néo-nazis.

Comme des néonazis disent que le ciel est bleu, il devient interdit de dire que le ciel est bleu.

Les autocollants ont été immédiatement arrachés et l’inspecteur de circonscription a été tenu au courant des faits. Ce jour, aucune plainte n’a été déposée. “Si cet incident va au-delà, nous déposerons plainte. On prend ça au sérieux, ce genre de message n’est pas en conformité avec les valeurs de la République que nous portons.” Même réaction de la municipalité qui s’abstient ce jour de commentaire mais reste vigilante, tout comme l’éducation nationale, à ce que cette provocation haineuse en reste là.

Manifestement, it’s not OK anymore to be white in Châteauroux.