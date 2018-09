Éric Zemmour à propos des extrémistes qui veulent le censurer : “Ces gens-là sont des terroristes et des totalitaires”

“Il faut remettre l’église au milieu du village, dans tous les sens du terme.”

“Il y a une double stratégie : il y a le grand remplacement démographique et le grand effacement historique. Moi, je me bats contre les deux.”

En 1918, “les Américains sont venus, soi-disant pour aider les Français, et en fait pour sauver les Allemands, et c’est ce qu’ils ont fait. Toute l’après-guerre et la Seconde Guerre mondiale est inscrite dans cette défaite de la paix française.”

“Je n’aime pas cette société de l’émotion, du paraître, de l’inculture, de l’ignorance, de la médiocrité, du manque de talent, du communautarisme.”

“Si j’avais à choisir mon époque, je vivrais en 1800 quand la France dominait l’Europe.”

Lundi 24 septembre, Éric Zemmour était l’invité de Sud Radio pour parler de son livre, des censeurs et de la judiciarisation :