“La fin de l’euro enrichira la France.” L’économiste et chef d’entreprise, Charles Gave, était l’invité du Cercle Aristote fondé par Pierre-Yves Rougeyron. TV Libertés l’a interrogé après sa conférence intitulée “Le tournant économique mondial” où il évoque le libéralisme, la sortie de l’euro et l’avenir de l’Europe, coincée entre la Chine et les États-Unis :