Dette : La France est-elle condamnée ?

Bruno Le Maire sera-t-il le premier ministre de l’économie sous lequel la dette française franchira la barre symbolique des 100 % du PIB ? Et qui sait si le ministre de l’économie n’est pas déjà « Monsieur 100 % » ? 98,5 %, c’est le poids de la dette française par rapport au PIB, conséquence de la reprise de la dette de la SNCF. En effet, pour calmer la grogne des cheminots, le gouvernement s’est engagé à reprendre la dette de SNCF. Un soi-disant geste envers les cheminots, qui risque de coûter cher… Une nouvelle fois, le contribuable et les usagers seront mis à contribution. Comment sortirons-nous de ce merdier ? la France est-elle condamnée à s’endetter toujours plus ?