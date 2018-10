Laurent Obertone : “Le QI moyen en France et en Europe chute de manière vertigineuse”

“La proportion d’individus [issus de l’immigration extra-eurasienne] atteindra, d’ici les deux tiers de ce siècle, c’est-à-dire en un éclair sur l’histoire de l’humanité, la majorité absolue. Les Européens autochtones seront donc, d’ici moins de cinquante ans, minoritaires sur leur propre sol.” Tel est le propos introductif de ce véritable pavé (526 pages étayées d’une bibliographie de plus de soixante pages !) jeté dans la mare du politiquement correct par le journaliste d’investigation Laurent Obertone auquel l’on doit déjà de grands succès éditoriaux comme La France Orange mécanique et La France Big Brother. Avec cet opus qui clôt une trilogie du grand épuisement français, Laurent Obertone donne chair et os, avec force chiffres, statistiques, déclarations publiques, coupures de presse et autres rapports officiels, au concept démonologisé du « Grand Remplacement » forgé par l’écrivain Renaud Camus (bien que l’ONU ait émis, en 2000, un rapport sur “les migrations de remplacement”). Résumé du film Idiocracy : En 2005, Joe Bauers participe à un programme expérimental d’hibernation conçu par le Pentagone. À son réveil, le jeune militaire est tellement décontenancé par les rues encombrées d’ordures et le degré de stupidité ambiante qu’il décide de consulter un médecin :

