« Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit. »

Jacques-Bénigne Bossuet, livre IV de l’Histoire des variations des églises protestantes (œuvres complètes, éd. Vivès, p. 145)