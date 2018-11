Éric Ciotti : “M. Macron insulte les français qui manifestent”

Emmanuel Macron a fait des annonces, mardi matin, sur la transition écologique, mais plus que des annonces, il a dit comprendre les “Gilets jaunes”. Après des semaines de colère et de manifestations, va-t-il y avoir un acte 3 de la mobilisation ou le président a-t-il été à la hauteur ? Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, est l’invité de Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI). Ensemble ils reviennent sur ce discours :