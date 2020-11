Ils traquent les pédocriminels (Les Reportages de Vincent Lapierre)

Aux côtés des forces de police dépassées et sous-financées, une poignée d’individus en France lutte, jour après jour, bénévolement et concrètement, contre la pédocriminalité sur Internet. Ils agissent sous pseudonyme : Shiva, Sati, ou Monsieur Lambert, suivant une méthode précise, interceptent des pédocriminels avec des faux profils d’enfants, parlent avec eux, montent des dossiers qu’ils transmettent ensuite à la justice pour, parfois, aboutir à une sanction. Cette perversion qu’ils combattent est, selon eux, massive, elle a envahi la toile : les pédocriminels profitent du relatif anonymat procuré par Internet, de “l’impuissance” des autorités et de la force colossale d’interconnexion des réseaux sociaux, pour accumuler les victimes, encore et encore. C’est un voyage au fin fond des perversions humaines que nous vous proposons aujourd’hui, en partant à la rencontre de ces combattants qui affrontent anonymement et silencieusement le pire pour protéger les enfants :

Source : Le Média pour Tous