Cette vidéo est extraite de l’émission “Ça donne le ton” (LCI) du jeudi 26 novembre 2020, présentée par Marie-Aline Meliyi. Rolex, Bentley, bateau… L’impressionnant patrimoine du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti provoque un débat houleux sur LCI, avec comme participants Me Jean-Yves Leborgne, avocat et ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, Aymeric Caron, journaliste et écrivain, Jean-Marie Le Guen, ancien ministre PS et Barbara Lefebvre, essayiste et enseignante :