Le Dr Gérald Kierzek s’oppose farouchement à l’isolement obligatoire des malades du Covid-19 (VIDÉO)

Cette vidéo est extraite de l’émission “24H Pujadas” (LCI) du mercredi 25 novembre 2020. Les personnes testées positives au Covid-19 seront-elles bientôt forcées de s’isoler pour limiter les risques de transmission du virus ? C’est en tout cas le souhait exprimé par Emmanuel Macron, lors de son allocution de mardi soir. “Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s’assurer de l’isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante.”, a indiqué le chef de l’État. Et d’ajouter : “Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l’égard de celles et ceux qui ont le coronavirus”. Si une telle mesure fait débat dans le monde politique, elle ne fait pas non plus consensus dans le monde médical. “Un malade, on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. On glisserait en termes de libertés vers quelque chose qui ne s’est jamais vu en médecine. Ces prisons sanitaires, ça ne servirait à rien.”, explique le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant santé de LCI :