Remigration : VIe Forum de la dissidence de Polémia

Pour ce VIème Forum de la dissidence Polémia, une émission exceptionnelle avec les interventions de Michel Geoffroy (L’impossible assimilation), Thibault Mercier (Séparation ou communautarisation des nôtres), Françoise Monestier (Cesser de payer tribut), Alice Cordier (Le féminisme identitaire), Victor Aubert (Fonder une communauté), Thibaud Cassel (Les exemples historiques de remigration) et Jean-Yves Le Gallou (Choisir le réel, sans craindre la diabolisation). Retrouvez également deux tables rondes animées par Floriane Jeannin sur le communautarisme et les voies de la remigration. Fondé en 2002 par Jean-Yves Le Gallou, Polémia est un réservoir à idées dont les travaux sont axés sur la défense de l’identité, la critique des oligarchies et la lutte contre tyrannie médiatique :

Source : TV Libertés