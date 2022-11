UE et immigration : face à face tendu entre Jean-Yves Le Gallou et Philippe Murer (DÉBAT)

D’un côté, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, dont le dernier ouvrage en date s’intitule : “La société de propagande”. Face à lui, l’économiste Philippe Murer auteur de “Sortir du capitalisme du désastre”. Les deux intellectuels sont venus débattre de l’immigration et répondre à ces questions : Malgré l’Union européenne, peut-on empêcher une véritable politique d’immigration ? Peut-on arrêter les flux migratoires ? On attendait un fort consensus et l’on découvre des échanges parfois très vifs et des débats tendus. La démonstration de la division entre les identitaires et les souverainistes en matière d’immigration ? La question est directement posée aux deux personnalités invitées :

Source : TV Libertés