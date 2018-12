Andalousie : c’est Vox qui fait… ou défait la majorité

Lu sur LeMonde.fr :

Une page vient de se tourner en Andalousie. Grâce au soutien de Vox, le petit parti (de droite populiste) qui a fait une entrée en force lors des élections régionales du 2 décembre, la droite a pris pour la première fois la présidence du Parlement andalou. Vox confirme ainsi son rôle de faiseur de majorité qui devrait permettre au Parti populaire (PP, conservateur) et à Ciudadanos (centre droit) de gouverner la région la plus peuplée d’Espagne, qui était aux mains des socialistes (PSOE) depuis trente-six ans.

(…) Bien décidés à déboulonner les socialistes de leur fief, les conservateurs et les centristes ont scellé un accord pour gouverner l’Andalousie qui donnera, en janvier 2019, la présidence de la région à Juan Manuel Moreno, le patron du PP local. Mais, n’ayant pas à elles seules une majorité absolue dans un Parlement régional comptant 109 députés, les deux formations devront donc compter sur les élus de Vox.

(…) Vox semble décidé à vendre cher son soutien. « Les négociations pour former un gouvernement en Andalousie avec le PP et Ciudadanos ne font que commencer », a déclaré son secrétaire général, Javier Ortega, précisant qu’il « ne participait pas à l’accord » conclu par les deux partis. « Les tractations aborderont tous les sujets, point par point. » Sur le plan national, Vox, né en 2013, est opposé à l’immigration illégale et à l’indépendantisme catalan. Il veut supprimer l’autonomie des régions au nom des économies budgétaires et de la défense de l’unité de l’Espagne. Il demande aussi l’abolition de la loi contre les violences faites aux femmes, que le parti considère discriminatoire envers les hommes.