Éoliennes : pourquoi tant de haine ? (ENQUÊTE)

Depuis 10 ans, elles se sont développées à marche forcée dans toute la France. Il existe aujourd’hui 8 000 éoliennes qui assurent 6 % de la consommation électrique nationale. À priori, c’est une alternative écolo à l’électricité nucléaire ou à celle des centrales à charbon, mais, aux quatre coins du pays, elles sont contestées. On leur reproche d’être laides, d’abîmer l’environnement et ce, notamment, quand elles sont implantées en mer, et même de rendre malades habitants et animaux. Alors qu’en est-il vraiment ?

“Tout Compte Fait” (France 2) est parti à la rencontre de ces Français qui contestent les éoliennes pour mettre à l’épreuve leurs arguments. Nous avons également enquêté sur le véritable bilan écologique de cette énergie renouvelable. Entre leur construction qui nécessite des métaux lourds, leur implantation souvent bétonnée et le recyclage des pâles qui pose problème, ces grandes hélices électriques sont-elles vraiment intéressantes au bout de leurs 25 ans de vie ?