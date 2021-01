Confinement : un risque de désobéissance civile ? (avec Jean-Frédéric Poisson)

Décryptage ce 28 janvier 2021 avec Cécile Rilhac, députée LREM 3e circonscription du Val-d’Oise, Jean-Frédéric Poisson, président du parti VIA la Voix du peuple et Stéphane Manigold, restaurateur, porte-parole du mouvement «Restons Ouverts».

Faut-il reconfiner au risque de grands troubles sociaux ? C’est une question qui inquiète l’exécutif alors que l’hypothèse d’un troisième confinement est de plus en probable. Comment emporter l’adhésion d’une population, sur cette solution de plus en plus controversée, épuisée par les restrictions ?

Source : RT France