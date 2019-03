Donald Trump : « Il n’y a eu aucune collusion avec la Russie, ce qui était la chose la plus ridicule qu’on ait jamais entendue. Je suis entièrement et totalement disculpé. C’est une honte que notre pays ait du vivre ça. C’était une tentative de m’abattre et ça a échoué.”

Source : France 24, 24 mars 2019, 22h00