Pourquoi la baisse du chômage est si lente ?

Selon les derniers chiffres de Pôle Emploi, le nombre de chômeurs de catégorie A a reculé de 1% au premier trimestre, soit 33 300 demandeurs d’emploi en moins. Pourquoi le chômage ne baisse-t-il pas plus vite alors qu’on a de fortes créations d’emplois ? Les points de vue de Christian Saint-Etienne, économiste et professeur au CNAM, et de Henri Sterdyniak, membre des Économistes Atterrés.

Source : Ecorama du vendredi 27 avril présenté par David Jacquot sur boursorama.com