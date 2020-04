À cause de Nicole Belloubet, des individus dangereux pour la société sont en liberté

Vous vous souvenez du Roubaisien devant être jugé pour meurtre et déja en prison pour avoir torturé son codétenu et pour violences conjugales libéré à mi-peine à cause du coronavirus dont on parlait ce WE ? Bah ca y’est il a déjà récidivé https://t.co/b7djxrH7b0

Ce cas est loin d’être unique :

Ainsi dans la Loire, un homme de 49 ans, condamné 46 fois, avait-il bénéficié d’une libération anticipée le 31 mars. À peine 17 jours plus tard, il errait, ivre, dans les rues de Saint-Étienne. Interpellé par les forces de l’ordre, il a craché sur les agents, les menaçant de leur transmettre le Sida. Jugé en comparution immédiate, il a écopé de 18 mois de prison ferme.

Dans le Tarn-et-Garonne, un jeune individu de 26 ans est rapidement retourné à la maison d’arrêt de Montauban. Libéré lui aussi le 31 mars, il a de nouveau été condamné à 10 mois ferme le 17 avril. La cause? Outrages, rébellion et menaces contre des gendarmes. «Il va y avoir d’autres détenus éligibles aux assignations à domicile. Votre exemple va rendre plus difficile l’attribution de ces mesures pour les autres…» a déclaré Laurent Czernik, procureur de la République de Montauban.

Un individu de moins de 20 ans, libéré le 20 mars, a été jugé le 23 avril par le tribunal correctionnel de Vannes (Morbihan) pour outrage à gendarmes, rébellion et récidive de violences en état d’ivresse. Il faut dire qu’il avait ingurgité deux à trois litres de bière, bousculé sa mère et frappé son frère qui voulait s’interposer. À 3h du matin, c’est celle-ci qui appellera finalement la maréchaussée. L’intervention est sportive: l’individu résiste, insulte les militaires et blesse l’un d’entre eux à la main. Les agents apprendront qu’il avait de surcroît volé de l’alcool, un téléphone portable chez un voisin et de l’argent chez une connaissance de boisson. Il sera condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis

Bien sûr, ces trois cas sont loin d’être les seuls –Sputnik France en avait déjà relevé d’autres.