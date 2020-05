StopCovid : inefficace, dangereux, totalitaire (Jean-Luc Mélenchon)

Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale le 27 mai 2020 dans le cadre du débat sur la mise en place de l’application « Stop Covid » censée permettre de lutter contre le Coronavirus.

Le président du groupe « La France insoumise » à l’Assemblée nationale a dénoncé une application inefficace compte tenu du fait que pour l’être, il faudrait qu’elle soit installée par 50 à 60% de la population alors même que 25% des Français n’ont pas de smartphone – une proportion qui monte à deux tiers pour les plus de 70 ans.

Il a surtout dénoncé le danger contenu dans cette application. Les failles de sécurité liées au bluetooth et au Captcha, d’abord. Mais aussi et surtout l’ère du contrôle permanent et de la restriction des libertés individuelles que celle-ci ouvrirait. Jean-Luc Mélenchon a ainsi expliqué qu’il ne voulait pas d’un monde où l’on pouvait savoir à proximité de qui chacun avait été pendant 15 minutes. Il a qualifié de « totalitaires » les usages qui pourraient être faits d’une application qui rentre dans l’intime, expliquant que « tout ce qui est possible techniquement n’est pas forcément souhaitable ».