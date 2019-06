Marion Maréchal : la Macron des peuples de droite ? (Bistro Libertés avec Francis Bergeron)

Martial Bild reçoit le directeur du quotidien Présent, Francis Bergeron. Au programme des débats :

Marion Maréchal : la Macron des peuples de droite ?

Aujourd’hui retirée de la politique politicienne mais présente dans le débat des idées, Marion Maréchal est souvent présentée comme celle qui pourrait le mieux rallier à elle toutes les composantes de la droite. Rêve ou réalité ? Pour reprendre la formule d’Elisabeth Lévy dans Causeur : Marion Maréchal peut-elle devenir la Macron du souverainisme ou de toutes les droites ?

Féminisme : déferlante ou simple rééquilibrage ?

Le féminisme n’est plus un simple mouvement contestataire, c’est une idéologie officielle qui investit tous les domaines de la vie publique. Et va jusqu’à se greffer sur l’esprit du sport, comme l’a démontré la populaire Coupe du monde féminine. Assiste-t-on à la victoire d’un féminisme identitaire et séparatiste, comme l’affirme Bérenice Levet ? Ou observe-t-on la simple et nécessaire mise en place d’une vraie égalité femmes-hommes ? Une déferlante ou un simple rééquilibrage ?

Source : TV Libertés