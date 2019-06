Vladimir Poutine à propos du lobby LGBT : « Cette partie de la société assez agressive impose son point de vue à la majorité »

« Dans certains pays européens, on dit aux parents que les filles ne peuvent plus mettre de jupes à l’école. C’est quoi ça ? » C’est en ces mots que le président russe Vladimir Poutine a dénoncé samedi les idées « imposées » par le lobby LGBT aux gens. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet du G20 à Osaka au Japon.

« Cette idée progressiste commence à être dépassée », a estimé le président russe, qui s’était déjà fait remarqué en estimant dans une interview publiée à la veille du sommet dans le Financial Times que le progressisme « avait vécu ». « Il y a toutes sortes de choses maintenant : on a inventé cinq ou six genres (…) je ne comprends même pas ce que c’est », a poursuivi le président russe.

« Cela peut expliquer le phénomène de Trump »

« Le problème est que cette partie de la société assez agressive impose son point de vue à la majorité écrasante » des gens, a-t-il affirmé. « Les représentants des idées libérales imposent un certain type d’éducation sexuelle à l’école, les parents ne le veulent pas, mais on ne demande pas leur avis », a encore assuré M. Poutine.

Selon lui, « cela peut expliquer le phénomène de Trump, sa victoire, le fait que les gens mécontents sortent dans la rue dans les pays occidentaux ». Alors que la Russie est souvent accusée à l’Occident d’ingérence dans les processus politiques d’autres pays, il y a de vraies « raisons profondes » pour le mécontentement, affirme le président russe.

Source.