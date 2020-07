François-Xavier Bellamy : “Sainte Sophie a été, est et restera une basilique”

Message à l’occasion d’un rassemblement de protestation organisé aujourd’hui, jour de la première prière islamique prononcée par Recep Tayyip Erdoğan dans la basilique Sainte Sophie d’Istanbul.

—

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Avant tout je voudrais vous dire un immense merci d’avoir pris l’initiative de ce rassemblement, ce soir, pour veiller sur celle qui restera à jamais devant l’histoire et pour l’avenir la basilique Sainte Sophie…

Retenu par un engagement pris de longue date, je regrette vivement de ne pouvoir me joindre à vous aujourd’hui. Je voudrais vous dire par ces quelques mots combien est grave l‘évènement qui vous réunit, malgré la passivité du monde occidental et le silence résigné qui entoure ce moment. La basilique Sainte Sophie, construite au IVème siècle, siège du patriarche de Constantinople, poumon du christianisme en Orient, lieu de sa transmission et de la création de ce qui fut parmi son plus bel héritage artistique pour une civilisation tout entière, la basilique Sainte Sophie reste pour notre monde un signe définitif. Le signe que la foi chrétienne a irrigué l’Orient d’où elle est si largement chassée aujourd’hui, victime des persécutions les plus intenses à l’égard d’une confession religieuse. Le signe que l’Orient et l’Occident peuvent dialoguer en se fondant sur cette histoire commune. Le signe de la vocation universelle de la conscience humaine, contre tous les communautarismes agressifs qui voudraient nous diviser.

En 1935, Mustafa Kemal Atatürk avait fait de cette basilique un musée qui témoignait de cet héritage chrétien en Turquie, et de la vocation universelle de ce lieu.

Aujourd’hui, Recep Tayyip Erdoğan décide d’en refaire une mosquée. Le message est clair : l’islamisme d’Etat ne craint plus de détourner un lieu essentiel du patrimoine mondial de l’humanité. La falsification de l’histoire menée par le gouvernement turc sert un projet d’avenir inquiétant. Après le mensonge national qui touche le génocide arménien ou la persécution des Grecs d’Asie mineure, cette nouvelle réécriture du passé est une provocation assumée, et salué comme tel par ceux qui ont applaudi cette décision en affirmant que le Président Erdogan est “un sauveur capable de défier l’Occident.”

Face à cette provocation, l’Europe saura-t-elle réagir ? Aujourd’hui, elle reste bien silencieuse. Il est pourtant temps d’affirmer que le chantage de M. Erdoğan doit cesser, et de se donner les moyens de faire respecter nos lois, notre souveraineté défiée en mer Méditerranée, et le patrimoine commun de l’humanité détourné par l’islamisme au pouvoir.

En grec, Sophie signifie « Sagesse ». Vous pouvez compter sur notre engagement collectif pour faire prévaloir cette sagesse, avec la force dont elle a besoin, face à la déraison de ce jour. Le mensonge ne peut rien sur elle : Sainte Sophie a été, est et restera une basilique. Merci encore pour l’engagement courageux avec lequel vous êtes venus en témoigner aujourd’hui.

François-Xavier Bellamy