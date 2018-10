Ravier suite à l’élection de Bolsonaro : « En France, on n’est plus habitués à écouter le peuple »

Stéphane Ravier : « Bolsonaro a été élu président du Brésil par les Brésiliens. Alors, je sais qu’en France on n’est plus trop habitués à se reposer sur le peuple, à l’écouter et à estimer qu’il est légitime et souverain, mais au Brésil il y a aussi des institutions démocratiques, les Brésiliens ont été je pense informés sur la personnalité mais surtout sur le programme de M. Bolsonaro, et il a été élu avec près de 55% des voix. »

Source : France Inter, lundi 29 octobre 2018, 7h50