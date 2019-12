Allons-nous vers le matriarcat ? (Sylvain Durain)

Dans son ouvrage Ce sang qui nous lie, Sylvain Durain signe une véritable enquête loin de la pensée unique, de la création des civilisations à la féminisation des sociétés occidentales. Articulant trois niveaux d’analyse, la famille, la politique et le religieux, l’auteur remet au cœur du processus culturel la notion de violence, fondement des sociétés. Mais la violence est-elle inhérente au patriarcat ? Une société féminisée mènerait-elle vers plus de paix ? Sylvain Durain parvient à dégager deux mondes : celui de l’archaïsme indifférencié et de la violence exacerbée face à celui de la complémentarité incarné. Ce sang qui nous lie, un livre novateur pour la compréhension du monde à venir :

Source : TV Libertés