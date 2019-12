François, un pape diplomate ? (Jean-Baptiste Noé)

Le pape François suscite un engouement médiatique inédit doublé d’une défiance tout aussi inédite d’une partie des milieux catholiques occidentaux. Décrié par certains pour ses prises de position progressistes sur les questions dites sociétales et ses déclarations chocs vis à vis des migrants, le successeur de Pierre n’en demeure pas moins un chef d’État à la tête de cellules diplomatiques actives. Dans un ouvrage concis et clair, Jean-Baptiste Noé, docteur en Histoire et spécialiste de la papauté, évoque la diplomatie vaticane depuis l’arrivée de Jorge Mario Bergoglio aux manettes. Un ouvrage passionnant qui dévoile une facette très peu connue d’un personnage controversé :

Source : TV Libertés