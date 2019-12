Les Frères musulmans vers le califat mondial (Alexandre Del Valle)

Alexandre Del Valle, consultant international et professeur de géopolitique, et Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen Orient, publient “Le projet”, une enquête choc sur les Frères musulmans. Après avoir rencontré les principaux cadres de la confrérie fondée en Egypte par le grand-père de Tariq Ramadan, les deux co-auteurs révèlent leur stratégie pour parvenir à un objectif déclaré : l’établissement d’un califat mondial. Preuve à l’appui, ils montrent que nos démocraties font face à une offensive globale, pensée au Qatar et en Turquie et dont l’un des foyers principaux se trouve en France… Après ce livre, personne ne pourra dire qu’il ne savait pas !

Source : TV Libertés