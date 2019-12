Les mystères de Marie (Eric Letty)

Rien de tel que la proximité de Noël pour s’interroger sur qui est vraiment la Mère du Christ, car pour reprendre une citation de Monseigneur Rey :”Pour aller à Jésus, il faut passer par Marie”. De sa naissance à sa dormition (mort), on pensait tout connaître de cette jeune fille humble et pauvre de Galilée appelée au plus extraordinaire destin. Eric Letty dévoile pourtant les Mystères de Marie dans un très bel album-collection de Valeurs Actuelles. “Marie de France” mais aussi “Marie du peuple”, Eric Letty rappelle que la Sainte Vierge bénéficie d’une immense piété populaire et quand un des plus remarquables lieux qui lui est dédié brûle, c’est tout un peuple qui, au-delà de ses croyances, éprouve douleur, tristesse et stupéfaction :

Source : TV Libertés