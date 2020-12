Bondy : un propriétaire dégage physiquement des squatteurs (VIDÉO)

Ce pavillon, c’est celui de Fernando, le fruit de toute une vie de travail. Il y a une semaine alors qu’une agence s’occupe de lui chercher des locataires, leurs voisins et amis aperçoivent de la lumière dans la maison.

La maison est en effet occupée par une femme et son enfant. Découragé par la lenteur des procédures légales, Fernando charge un ami d’intimider la squatteuse.

Quelques jours plus tard, des hommes cagoulés font irruption dans la maison et font fuir son occupante. Alors que Fernando et son fils viennent récupérer les clés, la jeune femme réapparaît, un hématome au visage et un bras dans une écharpe…