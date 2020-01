L’affaire « Mila » atteint l’essence de la société française !

Notre pays est tombé bien bas, mais il est possible de le relever pourvu qu’on chasse du pouvoir ceux qui le font chuter. Ces deux certitudes s’imposent une fois encore à l’occasion de l’affaire Mila. Cette lycéenne de seize ans a tenu des propos peu amènes et même grossièrement injurieux à l’encontre de l’islam sur internet. Elle en a récolté une pluie d’insultes et notamment des menaces de mort. Elle a du quitter son lycée et fait l’objet d’une protection policière. La vulgarité et la violence de l’échange témoignent de ce que devient notre pays, et il y a de quoi s’en inquiéter. Mais il y a plus grave : les menaces de mort assorties de précisions sur l’établissement fréquenté par l’adolescente, et son adresse, ont fait apparaître des réseaux et des connivences de groupes capables d’exercer des pressions qui altèrent gravement la liberté d’une personne. Un représentant du Conseil Français du Culte Musulman, le délégué général Abdallah Zekri a d’une certaine manière justifié les réactions en disant qu’ »elle l’avait bien cherché ». Quant à l’ineffable Nicole Belloubet, « notre » ministre de la Justice, elle a cru devoir équilibrer sa balance en mettant « en même temps », d’un côté la menace de mort, et d’un autre l’atteinte portée par Mela à la liberté de conscience en raison de son insulte de l’islam. Le parquet de Valence, témoignant de son « indépendance » a lancé, comme par hasard, deux enquêtes parallèles, l’une sur les menaces de mort, et l’autre sur la provocation à la haine raciale, celle-ci bien sûr visant la victime des menaces ! Pour corser l’affaire, Mme Schiappa a qualifié mardi de «criminelles» les déclarations du délégué général du Conseil français du culte musulman (CFCM), n’hésitant pas, sans prêter attention aux déclarations de sa collègue, à voler au secours de Mila, laquelle mérite un soutien attentif, puisqu’elle se dit lesbienne.

Si on veut mettre un peu d’ordre et de hiérarchie dans cette embrouillamini, il faut d’abord pointer la faute la plus grave : celle du parquet de Vienne qui confond la race et la religion, dans l’esprit des textes liberticides votés ces dernières années dans notre pays. Critiquer une religion, même de manière très désagréable, c’est mettre en cause des idées dont on peut changer. Injurier une race, c’est reprocher à quelqu’un d’être né. Les deux ne sont pas comparables, la première est admissible, la seconde ne l’est pas, car elle n’appartient pas à l’ordre du discours mais à celui de la violence. Mme Belloubet en prétendant que l’injure envers une religion portait atteinte à la liberté de conscience commet un gigantesque contre-sens qui devrait faire de sa présence au ministère de la justice un scandale. L’insulte à l’encontre d’une religion est au contraire une modalité de la liberté de conscience, et celle qui lui permet d’exister : la liberté de’expression. Au religieux de se défendre et de montrer la solidité de sa foi, non par l’injure ni la menace, mais par la force de ses arguments. Si l’islam n’est pas une religion de haine, il doit être possible de le démontrer… La déclaration du délégué général du culte musulman est compréhensible en raison du côté transgresseur de la formule employée par Mila à propos d’Allah. Pour autant, ce monsieur aurait du se rendre compte que sa fonction au sein d’une instance créée par la République l’obligeait à obéir à ses lois, et notamment à se souvenir que son sentiment d’avoir entendu un blasphème ne correspondait à aucune loi permettant de trouver « normales » les menaces proférées. Pour la loi, le blasphème n’existe pas, la menace de mort, oui.

En fait, cette affaire est terriblement révélatrice de la dérive de la société française. D’abord les communautés y règnent au mépris du bien commun. Faut-il qu’ils se sentent chez eux, ceux qui oublient la loi de la République pour souhaiter appliquer la charia dans notre pays ! Les lois d’une lâcheté absolue n’ont cessé de donner le pouvoir aux minorités en censurant l’expression de certaines idées très présentes dans une majorité réduite au silence. Il est difficile de critiquer l’islam sous peine d’islamophobie, mais il est tout aussi périlleux de se moquer de « l’orientation sexuelle ». Celle de Mila souligne d’ailleurs l’incompatibilité de l’islam et de l’homosexualité, puisque des insultes l’ont visée sous cet angle. Mais il y a eu aussi des « lgbt » qui se sont désolidarisés d’elle, car l’intersectionnalité des destructeurs de notre société appelle à un front commun contre elle, contre le prétendu dominant qui ne l’est plus depuis longtemps : le mâle blanc homosexuel et chrétien.

Pendant ce temps, sur France Inter, service public d’Etat payé par nos impôts, on ne sait plus trop pourquoi, un gratteur de guitare dénué de talent chantait que « Jésus-Christ est pédé »…. » pourquoi l’avoir cloué, ne pas l’avoir enculé », et justifiait évidemment cette horreur dégoulinante de bêtise par la lutte contre l’homophobie. C’est le même qui, après l’incendie de Nôtre-Dame, entonnait » Elle a cramé, la cathédrale »…. Pas d’enquête d’un parquet, mais des plaintes et des signalements auprès du CSA. Les Français vont-ils accepter longtemps que les pouvoirs qui l’écrasent, politique, judiciaire, médiatique, culturel, fassent le jeu des minorités agressives au détriment d’un peuple insulté de toutes parts et qui devrait être en légitime défense ? Croyants ou non, les Français appartiennent à une civilisation chrétienne, et il aurait très facile en s’appuyant sur les Evangiles, et sans menaces, de montrer que le christianisme, lui, est bien une religion d’amour et de paix… Peut-être trop d’ailleurs !