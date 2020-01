« Malaise identitaire français » : à qui la faute ? (ENTRETIEN)

Identité : le mot fait peur, et la France en souffre. Elle fait aujourd’hui face à des contradictions, accumulées depuis plus de deux siècles. Son identité, son caractère propre, est source de vives tensions: elle n’est plus évidente. Jusqu’à menacer l’existence même du peuple ?

Révolutionnaires et francs-maçons «universalistes» en butte avec des héritiers de mai 68 «nihilistes», mais aussi libéraux de droite et élites mondialisées: l’essayiste Paul-François Paoli, chroniqueur au Figaro Littéraire, n’épargne pas grand monde. Dans son dernier ouvrage, Aux sources du malaise identitaire français (L’artilleur, 2020), il dissèque les causes de ce qu’il estime être le malheur français contemporain. Quelles pistes ouvre-t-il pour y mettre un terme ?

Parade-Riposte, une émission dirigée par Édouard Chanot :

Source : Sputnik