Petit blanc frappé au sol par 12 petits noirs et arabes… (Pierre Cassen)

Pierre Cassen commente une vidéo, où on voit, à Etampes, un petit blanc d’une douzaine d’années frappé au sol par une douzaine de petits noirs et arabes… Cette vidéo a été retirée du site Fdesouche, sous les menaces de la police et de la justice. Mais on peut la retrouver sur YouTube, avec comme titre “Vivre ensemble en France #Etampes” (91) :