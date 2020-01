Pour cette nouvelle émission “Synthèse”, désormais télévisée, Roland Hélie reçoit, en compagnie d’Arnaud Menu qui remplace cette semaine encore Philippe Randa, Philippe Simonnot, docteur en Sciences économiques à l’Université de Paris X et de Versailles, auteur de nombreux ouvrages et chroniqueur régulier au Figaro et au Monde. Ils abordent ensemble les problèmes du moment : le conflit sur les retraites, l’Iran et sa “bombe atomique”, le Proche-Orient toujours en ébullition…

Source : TV Libertés