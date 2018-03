Jean-Louis Bruguière, ancien juge anti-terroriste : “Si on continue, on sort de l’État de droit”

Jean-Louis Bruguière, ancien juge anti-terroriste, est revenu ce jeudi soir face à Ruth Elkrief sur la politique sécuritaire d’Emmanuel Macron. À propos des propositions de l’opposition de droite pour renforcer la politique sécuritaire du gouvernement, et notamment la rétention administrative des fichés S dangereux, il a estimé que “le risque, c’est de sortir de l’État de droit”. “Si on continue, on sort de l’État de droit-, a-t-il martelé. Incarcérer les fichés S ? On n’est plus sur une base légale, on sort du système. C’est très précisément ce que les autres souhaitent que l’on fasse, il faut être extrêmement vigilants.”